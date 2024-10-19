Футболіст став мемом, передчасно відсвяткувавши гол (відео)

Гравець так хотів показати своє фірмове святкування, що не встежив за грою

Ніколи не святкуй передчасно — золоте правило у спорті. Це довела українська легкоатлетка Людмила Оляновська на чемпіонаті Європи. Також це довів цікавий випадок на футбольному матчі у Таїланді.

Про це повідомляє All Things Thai Football у соцмережі Х. Під час гри юнацьких команд на одному із регіональних турнірів стався курйозний випадок.

Юний футболіст увірвався до чужого штрафного майданчика, обійшов воротаря та захисника та відправив м’яч у порожні ворота. Герой розвернувся і відразу показав своє фірмове святкування — гравець зробив незвичайний жест пальцями, а також продемонстрував руками "серце" над головою. Яким же було його здивування, що гра триває, а взяття воріт не відбулося.

Річ у тім, що захисник в останній момент вибив м’яч з лінії воріт, а нападник вже святкував, не помітивши цього. Ця ситуація розсмішила коментаторів, які довго не могли зупинити сміх. Відео із форвардом-невдахою завірусилося в мережі, а сам футболіст став мемом.

Раніше "Телеграф" повідомляв про неймовірний футбольний поєдинок у Німеччині. Аматорська команда зуміла за один тайм відігратися з рахунку 0:7 та перемогти.