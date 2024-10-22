Може зустрітися з колишньою у Лізі чемпіонів: як виглядав Зінченко, коли втік з "Шахтаря" до Росії

Олександр може зіграти проти команди, в якій його навчили грати у футбол

Олександр Зінченко — один із найкращих українських футболістів сучасності, лідер збірної України та лівий захисник лондонського "Арсеналу", проте так було не завжди. У вівторок, 22 жовтня, "Зіна" може вийти на поле у матчі Ліги чемпіонів УЄФА проти колишньої команди – донецького "Шахтаря".

"Телеграф" згадує, яким був Зінченко, коли грав за Гірників. Взимку 2015 тоді ще маловідомий Олександр прославився на всю країну завдяки скандальному трансферу у РФ.

Олександр Зінченко в юності

Олександр перебував у системі "Шахтаря" 5 років, доки не вирішив в односторонньому порядку залишити донеччан. Футболіст, прикриваючись війною на Донбасі (нібито була загроза його життю), зі скандалом перейшов до російської "Уфи". Гірники поскаржилися у ФІФА на гравця та російський клуб, вимагаючи величезної компенсації, проте отримали лише 232 000 грн — все через низьку зарплату Зінченка в юнацькій команді донеччан (4 тисячі гривень на місяць).

Після "Уфи" у кар’єрі Олександра були ПСВ, "Ман Сіті", де він став гравцем світового класу, та "Арсенал". Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Зінченко зрікся Росії й почав активно допомагати Україні.

Нагадаємо, матч 3 туру ЛЧ "Арсенал" — "Шахтар" пройде в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Арсенал". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цей поєдинок у прямому ефірі в Україні, а також ділився прогнозом на це протистояння.