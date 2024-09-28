Після спорту у моделі: українська "Анаконда" захопила гарячим образом (фото)

Спортсменка похвалилася ідеальною фігурою

Відома українська дзюдоїстка Дар’я Білодід опублікувала у соцмережах пікантне фото. До речі, українка невдало виступила на Олімпійських іграх у Парижі, завершивши свої виступи на головному турнірі 4-річчя вже після другого поєдинку.

Відповідну фотографію "Анаконда" опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Спортсменка постала перед об’єктивом фотокамери у шкіряних штанях та білому лонгсліві.

"Впевненість — найкращий аксесуар", — підписала знімок дзюдоїстка.

У мережі із захопленням зустріли новий образ Дар'ї. Один із користувачів підкреслив, що Білодід після закінчення спортивної кар’єри запросто могла б піти у модельний бізнес.

"Топ", "Чарівна", "Красуня", "Можна і в моделі після завершення кар’єри в спорті", "Просто вогонь", — пишуть у мережі.

Нагадаємо, на Іграх у Парижі у стартовому поєдинку українська "Анаконда" зустрілася проти представниці Кірибаті — Нери Тібви. 23-річна Білодід іпоном перемогла 15-річну Неру за кілька секунд, викликавши суперечки в мережі. На Олімпіаді українці вибороли 12 медалей.