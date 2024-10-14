Збірна України уникла поразки від Чехії у Лізі націй завдяки курйозному пенальті (відео)

Синьо-жовті продовжують боротьбу на турнірі

У понеділок, 14 жовтня, збірна України з футболу зіграла із Чехією у рамках матчу 4-го туру Ліги націй УЄФА. У минулій грі Синьо-жовті здобули перші очки у турнірі.

Зустріч, що проходила у Вроцлаві (Польща) на "Тарчинськи Арені", завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Чехія провела еталонний перший тайм, забивши два голи, щоправда, один справедливо не зарахували через офсайд. А ось на 18-й хвилині Лукаш Черв усе зробив за правилами гри, завдавши ідеального удару в дотик після подачі з кутового. До речі, у моменті зі взяттям воріт Олексій Гуцуляк отримав травму та одразу ж був замінений.

На початку другого тайму українцям посміхнулася удача — центрбек гостей випадково зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, а рефері призначив пенальті. 11-метровий з легкістю реалізував Артем Довбик.

Україна – Чехія – 1:1

Голи: Довбик (53, пенальті) – Черв (18)

Попередження: Криськів (76) – Хори (64), Клімент (93), Лінгр (94)

Україна: Трубін, Матвієнко, Забарний, Таловєров, Конопля (Тимчик, 80), Степаненко (Калюжний, 64), Мудрик, Шапаренко (Криськів, 64), Судаков, Гуцуляк (Зубков, 22), Довбик (Яремчук, 80)

Чехія: Коварж, Боржил (Змрзли, 70), Крейчи, Вітік, Провод (Гложек, 58), Черв, Соучек, Цоуфал, Шулц (Кухта, 91), Хори (Клімент, 70), Черни (Лінгр, 58)

Повний відеоогляд матчу Україна – Чехія буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками 4 турів українці посідають останнє місце у квартеті. Спочатку Албанія завдала Синьо-жовтого сенсаційної поразки з рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда обіграла Грузію (1:0). З розкладом та результатами матчів збірної України у 2024 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".