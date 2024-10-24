"Неперевершена": українська фехтувальниця засвітила п’яту точку (фото)

Олімпійська чемпіонка похвалилася своєю фігурою

Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Парижа (командна шабля) Олена Кравацька захопила мережу пікантним знімком. Після тріумфу у Франції Олена порадувала підписників гарячою фотосесією.

Відповідну фотографію спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Для фото Олена позувала у прозорій сукні та стрінгах.

"Краще поєднання роботи з відпочинком — це побути на природі. Будиночки, ліс, озеро — там де відпочиваєш розумом", — підписала знімок шаблістка.

Олена Кравацька

"Вогонь", "Яка ви неймовірна і дуже-дуже красива, Олено, ви, як завжди, неперевершена", "Ось це казка", "Дуже хороша ззаду", "Моя щелепа на підлозі", "Фігура — вогонь", — у мережі прокоментували нове фото Кравацької.

Нагадаємо, збірна України з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова) у фіналі олімпійського командного турніру у Парижі з рахунком 45:42 перемогла команду Південної Кореї. Після успіху спортсменки зізналися, що не до кінця усвідомили, що сталося. Досягнення українських шаблісток оцінив президент України Володимир Зеленський і не тільки.