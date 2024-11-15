"Впав, спіткнувся": Лукашенко зізнався, чому завершив кар’єру футболіста (відео)

Через купину на полі гра мільйонів втратила "талановитого" гравця

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, чому не став футболістом. На початку року на диктатора впала 80-кілограмова колодка, через що він пропустив хокейний матч.

Відповідний коментар Лукашенка наводить sb.by. Цікаво, що диктатор називає себе професійним футболістом. За його словами, завершив він кар’єру гравця через травму коліна. Лукашенко грав у футбол за колгосп та за студентські команди.

"Я грав під 11-м номером зліва. У мене була потужна стартова швидкість: 7 кроків робив — ніхто зрівнятися не міг. Я отримував м'яч на лінії, захисники під мене, я відкидав м'яч вправо і моє завдання було подати на ворота. Потім думаю: "Треба якнайшвидше все робити". І мене перевели на правий фланг, дали 10-й номер, я правим флангом біг ближче до штрафного майданчика і теж подавав у центр. Там нападники та півзахисники чекали на пас, завжди забивали. Це було моє завдання.

Я біг, спіткнувся, якась канава була там, і впав на ліве коліно на великій швидкості. Ніхто мене не лікував. А потім пройшов час і коліно далося взнаки. Ось така трагедія у мене була у спорті", — розповів 70-річний Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко зробив різку заяву про можливе включення Білорусі до складу Росії. Так диктатор готується до виборів і намагається показати на внутрішній арені, що він не разом з путінським режимом.