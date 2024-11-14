Роздають "заборонку": у Росії знайшли дивний спосіб змусити футболістів відмовитися від шкідливої звички

Ця проблема актуальна і для українських гравців

Футбольний клуб "Спартак" Кострома вже кілька років бореться із вживанням снюсу (оральний нікотин, упакований у чайний пакетик) футболістами. Президент клубу навіть пообіцяв гравцям нові айфони за відмову від цієї шкідливої звички.

Днями перші 2 неназвані гравці "Спартака" К отримали по iPhone 16 Pro Max за відмову від снюсу. Про це повідомляє пресслужба костромської команди у telegram.

"Піднімаємо цю тему не для того, щоб заявити про те, що тільки серед наших футболістів є снюсники, а для спільного розуміння проблеми:

• Снюс — буденність футбольного світу, практично в кожному клубі є ті, хто його вживає. Від Академій до РПЛ.

• Снюс – дозволений наркотик, який доступний молоді. Зафіксовано летальні наслідки, викликані вживанням снюсу”, — повідомили у клубі.

До речі, у Росії можуть припинити продавати смартфони iPhone і вся техніка корпорації Apple може стати забороненою.

Український спортивний лікар Дмитро Бабелюк на своєму telegram-каналі також розповів про шкоду снюсу, який популярний у всій футбольній Європі.

"В Україні вживання снюсу дуже популярне серед гравців усіх рівнів, тому вважаю, що й у нас треба порушувати ці питання, тому що гравці не завжди усвідомлюють наслідки для свого здоров’я", — написав Бабелюк.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через це росіянам складно знайти суперника.