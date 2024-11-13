"Бамбук у спину": Бруней слідом за Пакистаном опустив Росію

Навіть футбольні карлики, здається, сміються з Росії

Бруней – невелика держава у Південно-Східній Азії, на північно-західному березі острова Калімантан. Збірна цієї країни, яка посідає 184 місце в рейтингу ФІФА, погодилася зіграти товариський поєдинок проти команди Росії 15 листопада, проте є нюанс.

Брунейці привезуть лише 6 гравців основи, решта приїде до національної команди з "молодіжки". Про це повідомив головний тренер Брунея Вінісіус Еуторопіо, передає telegram-канал kub_mash. Крім того, брунейці практичні не готувалися до гри, адже Еуторопіо розпочав роботу лише на початку листопада.

"У нас зовсім не було часу тренувати команду. Ми розпочали роботу всього 2 дні тому. У нас не вистачає гравців з основного складу. У нас були деякі проблеми з отриманням дозволів для гравців у нашій країні", — заявив Еуторопіо.

У мережі лише посміялися з ситуації. Багато хто вважає, що Бруней просто принизив РФ, виставивши на гру навіть не другу команду, а молодіжну збірну.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через це росіянам важко знайти суперника.

Наприклад, збірна Пакистану в останній момент відмовилася грати з РФ у жовтні. Ба більше, Пакистан відмовився відправляти на товариський матч із РФ національну команду, запропонувавши росіянам зіграти з "неофіційною" збірною Пакистану. У Росії назвали це приниженням.