Усик виконав обіцянку на 100 тисяч доларів (відео)
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Іменитий боксер підтримує своїх колег з аматорського боксу
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик подарував 100 тисяч доларів олімпійському чемпіону Парижа Олександру Хижняку. Перед Іграми Усик пообіцяв збірній України з боксу додаткові призові за медалі.
Про це повідомляє пресслужба Ready to Pay в Instagram. Хижняк отримав від Усика суму, еквівалентну 100 тисячам доларів, на криптокартку. Додамо, що Олександр пообіцяв також нагородити й українських чемпіонів-боксерів Ігор у Лос-Анджелесі.
"Вручено $100 000 олімпійському чемпіону Олександру Хижняку, найтитулованішому активному боксеру-аматору у світі.
Нагороду було зараховано на дебетову карту RTPay. Усик обіцяє те саме всім майбутнім чемпіонам з боксу на Олімпіаді в Лос-Анджелесі.
Головний меседж від Олександра: "Займайтеся спортом, тренуйтеся та старанно працюйте", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у фіналі Олімпіади-2024 Хижняк здолав міцного представника Казахстану Нурбека Оралбая. У коментарі "Телеграфу" український боксер розповів про свої емоції після тріумфу. Додамо, що перемога на Олімпіаді була головною метою спортсмена. Чи піде Хижняк у профі, чи залишиться в аматорах, поки невідомо.