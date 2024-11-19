Майк Тайсон після конфузу на Netflix отримав вигідну пропозицію від сайту для дорослих

Легендарний боксер отримав грошову пропозицію

У США прогримів боксерський поєдинок між 58-річним Майком Тайсоном (50-7, 44 KO) та 27-річним блогером Джейком Полом (10-1, 6 KO). Легенда боксу не зумів нав'язати опір молодому бійцю, проте вистояв усі 8 раундів.

У прямій трансляції від Netflix "Залізний Майк" засвітив п’яту точку. Цей момент зацікавив сайт для дорослих CamSoda, повідомляє thesun.co.uk.

За інформацією джерела, незручний момент може принести Майку великі гроші. CamSoda запропонував Тайсону 200 тисяч фунтів стерлінгів за зйомку перед камерою.

"Я розумію, що ця пропозиція може бути далекою від того, що ви тільки що отримали від бою, але давайте подивимося правді в очі — можливо, настав час повісити рукавички на цвях.

Я думаю, що ця пропозиція — ідеальний спосіб, як і раніше, виступати перед людьми й виступати по-іншому, менш напружено.

Крім того, вам не доведеться турбуватися про те, що хтось вкусить вас або спробує відірвати вуха", — заявив віцепрезидент CamSoda Дерін Паркер.

Майк Тайсон засвітив п’яту точку перед боєм

Нагадаємо, поєдинок Тайсон — Пол викликав великий суспільний резонанс через вік "Залізного Майка" і породив масу мемів на цю тему. На сайті "Телеграф" доступні кращі моменти бою Тайсон — Пол.