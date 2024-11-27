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Український футболіст отримав травму внаслідок ракетного удару РФ

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Максим Чеглов постраждав через ракетну атаку РФ Новина оновлена 27 листопада 2024, 16:33
Максим Чеглов постраждав через ракетну атаку РФ. Фото suspilne.media/sumy, fcviktoria.sumy.ua

Гравець отримав поранення ноги

У середу, 27 листопада, у Геронімівці (Черкаська область) відбувся матч 18-го туру Першої ліги між сумською "Вікторією" та тарасівською ЮКСА. У цьому поєдинку зіграв футболіст номінальних господарів Максим Чеглов, який отримав травму ноги внаслідок ракетного удару РФ по Сумах 17 листопада.

Зустріч завершилася з рахунком 5:1 на користь "Вікторії". Чеглов з’явився на полі на 64-й хвилині, про характер його пошкодження розповів коментатор зустрічі на YouTube-каналі DIVISPORT.

"Нещодавно був приліт балістичною ракетою по місту Суми, тоді загинуло 12 людей, двоє з них – діти. Приліт був у щільну міську забудову, пошкоджено багатоквартирні будинки.

Я це говорю, бо півзахисник "Вікторії" Максим Чеглов сьогодні у заявці, але невідомо, чи зможе він взяти участь у грі, саме через цей ракетний удар по місту Суми. Він був поруч із тим місцем, епіцентром удару, цих подій. Він отримав поранення ноги у тому моменті. Тому він не може повноцінно грати з перших хвилин за свою команду”, — заявив коментатор.

За інформацією представника Сумської ОВА, РФ вдарила по Сумах балістичними ракетами в касетному спорядженні. У місті було оголошено жалобу за загиблими.

Теги:
#Футбол #Суми #Перша ліга