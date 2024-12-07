Після трьох днів тиші: у Грузії знову почалися жорсткі силові розгони протестів (відео)

Є постраждалі та затримані силовиками, в тому числі відомі політики

В Тбілісі поліцейський спецназ знову влаштував жорсткий силовий розгін акцій протесту які спалахнули через відтермінування проросійським урядом країни переговорів про вступ Грузії до Європейського Союзу. Є постраждалі та затримані силовиками, в тому числі відомі політики.

Про це повідомило видання Newsgeorgia, також низку повідомлень випустило "Эхо Кавказа". Зазначається, що у відповідь на спроби силовиків відтіснити акцію протесту від парламенту на площі Свободи спецназ та будівлю обстріляли феєрверками.

Після цього силовики підігнали водомети, а ближче до опівночі атакували натовп, використовуючи кийки та сльозогінний газ. Було багато жорстоких затримань протестувальників, в тому числі затримано одного з лідерів партії "Гірчі-більше свободи" та "Коаліції за зміни" Цотне Коберідзе, який все ще користується депутатською недоторканістю. Таким чином силовики вибивають лідерів протесту – це вже не перше затримання відомого політичного діяча за останні кілька днів.

Потім протестувальників відтіснили й з проспекту Руставелі, втім, протест не розійшовся, а пройшов маршем по Тбілісі. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вже прокоментувала дії силовиків.

"9-й день боротьби грузинів за свою свободу та європейське майбутнє відзначений жорстоким терором та репресіями. Грубі порушення основних прав людини — викрадення, побиття, незаконні обшуки та арешти — продовжуються з колишньою силою", – заявила вона.

Зазначимо, що поліція та спецназ у ніч на 29 листопада жорстоко розігнали протести проти припинення європейської інтеграції країни проросійськими політичними силами та зачистили площу перед парламентом. У ході зачистки постраждали десятки демонстрантів, журналістів та кілька силовиків. Проте цей розгін не зупинив людей: 30 листопада вони знову зібралися під парламентом.

У ніч на 1 грудня грузинська поліція та спецназівці розігнали демонстрантів водометами та сльозогінним газом. У відповідь деякі протестувальники застосували проти поліції феєрверки.

Загалом, у Тбілісі почалися протести ще наприкінці жовтня, коли відбулися вибори до парламенту в Грузії. Боротьба точилася між провладною партією "Грузинська мрія", яка 12 років керує країною, та проєвропейськими опозиційними політичними силами. За даними Центрвиборчкому Грузії, керівна партія, яку також вважають проросійською, набрала понад 54% голосів, що дозволяє їй в односторонньому порядку формувати уряд. Проте опозиція та президент країни Саломе Зурабішвілі не визнали результати виборів: під час виборів фіксувалися масові вкиди бюлетенів, махінації, тиск та напади на опозиціонерів та інші кричущі порушення.