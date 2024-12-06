Алієв звернувся до ФСБ прямо із Суджі (відео)

Колишній спортсмен служить у ЗСУ

Ексфутболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв у військовій формі прибув на територію Курської області (Росія), яка знаходиться під контролем ЗСУ. Нещодавно Олександр з’явився в базі розшуку МВС РФ.

Відповідний пост з’явився на сторінці Алієва в Instagram. Олександр записав відео на тлі "П’ятірочки".

"Ну що, ФСБ, будь ласка, не треба мене шукати, я сам до вас приїхав. Ось вона – ваша "П’ятірочка". Я в Курську. Приїжджайте і в’яжіть мене. Адже ви хотіли", — сказав Алієв.

Напередодні Алієв зробив неоднозначну заяву, через що Олександра хочуть визнати "терористом" у РФ.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Алієв записався до лав територіальної оборони Києва, а пізніше розпочав службу до ЗСУ. Колишній футболіст отримав посвідчення учасника бойових дій. Олександр пояснив, що одержав посвідчення УБД за "перші дні війни".

Раніше Алієв здивував мережу, привітавши Збройні сили України українською мовою, хоча раніше він публікував відео на мовну тему. У ньому ексхавбек "Динамо" заявляв, що завжди говорив і говоритиме російською мовою. Нещодавно Олександр записав відеозвернення до Анатолія Тимощука, який став прямим спонсором війни проти України.