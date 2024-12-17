"Реал" - "Пачука": где и когда смотреть финал Межконтинентального кубка

Большой матч состоится в Катаре

В среду, 18 декабря, в Дохе (Катар) состоится финал Межконтинентального кубка-2024 по футболу. Накануне тут определили лучших футболистов года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В прямом эфире в Украине матч "Реал" — "Пачука" в Украине эксклюзивно покажет платформа setantasports.com. Об этом сообщает пресс-служба официального транслятора в Instagram.

Поединок "Реал" — "Пачука" пройдет на стадионе "Лусаил Айконик", начало встречи в 19:00 по киевскому времени. Для просмотра поединка на setantasports необходимо иметь подписку.

В 2024 году в Межконтиненальном кубке участвовали 6 команд — чемпионы клубных турниров каждой из шести конфедераций. Испанский "Реал" начинает сразу с финала, а вот мексиканской "Пачуке" пришлось сыграть два матча — победы над "Ботафого" (Бразилия) и "Аль-Ахли" (Египет). Добавим, что "Реал" попал на межконтинентальный кубок, победив итальянскую "Аталанту" в Суперкубке УЕФА.

Напомним, уже в следующем году Клубный чемпионат мира по футболу впервые пройдет в новом формате с 32 клубами. В декабре 2024 года состоялась жеребьевка КЧМ-2025.