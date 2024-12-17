"Реал" - "Пачука": прогноз на финал Межконтинентального кубка

Специалисты не верят в мексиканский клуб

В среду, 18 декабря, мадридский "Реал" и мексиканская "Пачука" сыграют в финале Межконтинентального кубка-2024. "Телеграф проведет онлайн-трансляция матча "Реал" — Пачука".

По мнению букмекеров, Сливочные — безоговорочный фаворит встречи. Об этом сообщает Favbet.

Прогноз букмекеров на финал Межконтинентального кубка "Реал" — "Пачука"

Favbet: (победа "Реала" 1,25 — ничья 6,10 — победа "Пачуки" 13,00)

William Hill: (1,17 — 5,80 — 13,00)

Поединок "Реал" — "Пачука" пройдет на стадионе "Лусаил Айконик" в Дохе (Катар). Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в Украине.

В 2024 году в Межконтиненальном кубке участвовали 6 команд — чемпионы клубных турниров каждой из шести конфедераций. Испанский "Реал" начинает сразу с финала, а вот мексиканской "Пачуке" пришлось сыграть два матча — победы над "Ботафого" (Бразилия) и "Аль-Ахли" (Египет). Добавим, что "Реал" попал на межконтинентальный кубок, победив итальянскую "Аталанту" в Суперкубке УЕФА.

Напомним, уже в следующем году Клубный чемпионат мира по футболу впервые пройдет в новом формате с 32 клубами. В декабре 2024 года состоялась жеребьевка КЧМ-2025.