"Отказники" вернулись в сборную Украины

В 2024 году в сборной Украины по волейболу прогремел большой скандал

В пятницу, 3 января, тренерский штаб мужской сборной Украины по волейболу во главе с Раулем Лосано объявил расширенный состав команды на сезон-2025. Аргентинский специалист возглавил Сине-желтых в апреле 2024 года.

В расширенный состав национальной команды вошло 35 фамилий. Об этом сообщает пресс-служба Федерации волейбола Украины в telegram.

В 2025 году сборную Украины ожидает насыщенный сезон. Наша команда впервые в истории выступит в Лиге наций, а также сыграет на чемпионате мира. Лига наций пройдет в июне/июле 2025 года, а игры ЧМ состоятся в двух городах Филиппин в сентябре этого года.

Первый сбор национальной команды пройдет в Городке (Хмельницкая область) после окончания чемпионата Украины. Легионеры присоединятся к команде в ходе заграничного сбора.

Расширенный состав сборной Украины по волейболу на сезон-2025:

Напомним, после прихода Лосано в команду часть основных игроков сборной по разным причинам отказались выступать за команду. Не приехали на сбор главные звезды Сине-желтых — капитан Олег Плотницкий и диагональный Василий Тупчий. Президент Федерации волейбола Украины (ФВУ) Михаил Мельник пригрозил "отказникам" дисквалификацией, а тренер был шокирован происходящим.