Провокація спрацювала? Названо наступного суперника Усика

Боксери вже билися між собою

Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) після перемоги над Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО), ймовірно, проведе другий бій проти британця Даніеля Дюбуа (22- 2, 21 ДО).

Таке бажання виявив керівник Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Аш-Шейх, який організував шоу Усик — Ф’юрі двічі. Його слова наводить secondsout.

"Якщо Дюбуа переможе у лютому, я хочу знову побачити бій Усік — Дюбуа", — заявив Туркі Аль аш-Шейх.

До речі, після бою Усик — Ф’юрі 2 Дюбуа влаштував невелику провокацію, увірвавшись на ринг і викликавши Олександра на реванш. Усик тоді звернувся до Туркі Аль аш-Шейха, щоб той організував цей поєдинок.

Зазначимо, у лютому на Дюбуа на прізвисько "Динаміт" чекає перший захист титулу IBF. Суперником Даніеля стане колишній чемпіон світу Джозеф Паркер із Нової Зеландії. Якщо Дюбуа пройде Паркера, можна сміливо сказати, що британець і українець проведуть реванш на кону якого стоятиме титул абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, Дюбуа завоював пояс IBF, нокаутувавши британця Ентоні Джошуа. До речі, цей бій став чемпіонським завдяки щедрості Усика, який добровільно відмовився від пояса перед реваншем із Циганським королем.

Додамо, що Усик нокаутував Дюбуа у серпні 2023 року. Цей поєдинок запам’ятався ударом нижче пояса у виконанні "Динаміту", після чого Олександр довгий час приходив до тями. До речі, команда Даніеля вважає, що українець симулював, або опинився в нокауті.