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Усик та Ломаченко привітали з Різдвом, росіяни у захваті

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Олександр Усик та Василь Ломаченко Новина оновлена 07 січня 2025, 14:09
Олександр Усик та Василь Ломаченко. Фото instagram.com/usykaa, t.me/TeamLomachenko

Українські боксери святкують Різдво за старим церковним календарем

Чемпіони світу з боксу Олександр Усик (23-0, 14 КО) та Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) привітали підписників у соцмережах з Різдвом Христовим. Багато українських християн, які перейшли на новоюліанський календар, вже відсвяткували подію 25 грудня.

Супертяж зробив це в сторіс в Instagram, а легковаговик опублікував привітання на своїй сторінці. Обидва боксери є парафіянами УПЦ, яку деякі пов’язують із Московським Патріархатом (МП).

"З Різдвом. Христос народився, славимо його", — написав Усик, прикріпивши листівку.

"З Різдвом Христовим! Миру та Добра!" — написав Ломаченко, додавши картинку з привітанням.

Додамо, що публікація Ломаченка не доступна для перегляду з України. Василь вкотре викликав захоплення серед росіян, підтримавши УПЦ. До речі, нещодавно український чемпіон публічно розкритикував голову ПЦУ – митрополита Єпіфанія.

Раніше Верховна Рада заборонила діяльність на території України церков, пов’язаних із Росією. Ломаченко погрожував наслідками, якщо влада прийме цей закон. Пізніше Усик заявив, що УПЦ не пов’язана із Московським Патріархатом.

Теги:
#Бокс #Різдво #Василь Ломаченко #Олександр Усик