Усик та Ломаченко привітали з Різдвом, росіяни у захваті

Українські боксери святкують Різдво за старим церковним календарем

Чемпіони світу з боксу Олександр Усик (23-0, 14 КО) та Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) привітали підписників у соцмережах з Різдвом Христовим. Багато українських християн, які перейшли на новоюліанський календар, вже відсвяткували подію 25 грудня.

Супертяж зробив це в сторіс в Instagram, а легковаговик опублікував привітання на своїй сторінці. Обидва боксери є парафіянами УПЦ, яку деякі пов’язують із Московським Патріархатом (МП).

"З Різдвом. Христос народився, славимо його", — написав Усик, прикріпивши листівку.

"З Різдвом Христовим! Миру та Добра!" — написав Ломаченко, додавши картинку з привітанням.

Додамо, що публікація Ломаченка не доступна для перегляду з України. Василь вкотре викликав захоплення серед росіян, підтримавши УПЦ. До речі, нещодавно український чемпіон публічно розкритикував голову ПЦУ – митрополита Єпіфанія.

Раніше Верховна Рада заборонила діяльність на території України церков, пов’язаних із Росією. Ломаченко погрожував наслідками, якщо влада прийме цей закон. Пізніше Усик заявив, що УПЦ не пов’язана із Московським Патріархатом.