Дружина відомого українського футболіста наїхала на владу та натякнула на еміграцію

Жінка поділилася думками з підписниками

Дружина колишнього воротаря донецького "Шахтаря" та збірної України Андрія Пятова Юлія натякнула на еміграцію із країни. До речі, зараз Юлія та Андрій, які були разом понад 20 років, проходять через шлюборозлучний процес.

Відповідний пост Юлія написала на своїй сторінці в Instagram. За словами жінки, вона любить Україну, але держава робить все, щоб вона з дітьми шукала кращу долю в іншому місці.

"Вигуляла мене нарешті подруга. Я насолоджувалася містом та осіннім сонечком. Я все більше і більше люблю Україну та нікуди не хочу переїжджати, але якщо так і буде продовжуватися, і країна не почне любити нас (а не змушувати, залякувати, заштовхувати в рамки та борги…) буду вимушена шукати кращу долю собі й дітям деінде…." — написала Пятова.

Юлія та Андрій виховують чотирьох дітей: трьох дівчаток – Дар’ю (2006 року народження), Мілану (2009) та Маю (2014), та сина Лева (2019).

Сім’я Пятових

Нагадаємо, "Шахтар" в українському Класико не зумів перемогти "Динамо" (1:1). Крім того, Гірники лише нещодавно здобули першу перемогу в Лізі чемпіонів.