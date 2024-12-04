Збірну України усунули від міжнародних змагань: що сталося

Синьо-жовті не зможуть грати на міжнародних змаганнях з хокею на траві у 2025 році

Чоловіча та жіноча збірні України з хокею на траві проведуть наступний 2025 рік без міжнародних турнірів. Відповідне рішення ще у листопаді ухвалила Європейська федерація хокею на траві.

Причиною відсторонення України став борг перед Європейською федерацією у розмірі 32 тисячі євро. Через це на Українську федерацію хокею на траві посипалися звинувачення у фінансових махінаціях. Про це повідомляє "Suspilne Sport".

Європейська федерація вимагає повернути борг

"Ми не володіли надто довго цією інформацією. Федерація відкрито і чесно не звітувала ніде і ні перед ким. Нас обікрали", — заявила гравець збірної України Євгенія Мороз.

Крім того, звинувачення на адресу федерації висунули тренери жіночої збірної України Євген Бондаренко та Світлана Макаєва. 26 листопада Бондаренко зареєстрував у правоохоронних органах заяву про фінансовий злочин федерації.

"Я з корпоративної картки оплачую проживання команди, потім звітую міністерству. Але окремим платежем на рахунок федерації України сплачую внесок збірної за участь у змаганнях. По кожному змаганню окремо. перерахувати федерації Єврохокею, але, судячи з листа останньої, до Єврохокею ці гроші не дійшли", — заявила Макаєва Sumy.Today.

Президент української Федерації Сергій Донцов звинувачує у всьому попередників, а також "опозицію".

"Усунення збірних — це закулісні ігри нашої опозиції. Це все, що я можу сказати. Борг складався роками, він десятиліттями переходив від одного президента до іншого. Коли мене обрали в 2021 році, то була створена федерація, тому що раніше її не було, були люди, які замінювали федерацію", — заявив Донцов.

Раніше в українській спортивній гімнастиці спалахнув скандал. Річ у тім, що лідер національної команди може перейти виступати в іншу країну. Це вже підтвердила його тренерка.