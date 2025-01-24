"Монстр" брутально нокаутував суперника у чемпіонському бою (відео)

Японець входить до еліти світового боксу

Абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе (29-0, 26 КО) з Японії успішно захистив титули у бою проти південнокорейського боксера Є Чжун Кіма (21-3-2, 13 KO).

Японський "Монстр" впорався із суперником за 4 раунди. Про це повідомляє "Телеграф".

31-річний Наоя в Токіо (Японія) на арені Ariake легко впорався з 32-річним опонентом, нокаутувавши того потужною двійкою. Для небитого чемпіона ця перемога стала 29-ю у кар’єрі. Претендент програв удруге, маючи у своєму послужному списку 21 перемогу та 2 нічиї.

Зазначимо, спочатку Іноуе мав провести бій проти Сема Гудмана, проте той був змушений відмовитися від запланованого бою через рецидив травми ока. Боксера чекає хірургічне втручання.

Нагажаємо, відомий британський боксер-професіонал Тайсон Ф’юрі, який нещодавно програв бій-реванш українцю Олександру Усику, оголосив про завершення своєї кар’єри. До речі, Іноуе нарівні з Усиком і Теренсом Кроуфордом є одним із боксерів, які ставали абсолютними чемпіонами світу у двох вагових категоріях в еру 4 поясів.