"Монстр" брутально нокаутировал соперника в чемпионском бою (видео)

Японец входит в элиту мирового бокса

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (29-0, 26 КО) из Японии успешно защитил титулы в бою против южнокорейского боксера Е Чжун Кима (21-3-2, 13 KO).

Японский "Монстр" разделался с соперником за 4 раунда. Об этом сообщает "Телеграф".

31-летний Наоя в Токио (Япония) на арене Ariake легко разделался с 32-летним оппонентом, нокаутировав того мощной двойкой. Для небитого чемпиона эта победа стала 29-й в карьере. Претендент проиграл во второй раз, имея в своем послужном списке 21 победу и 2 ничьи.

Отметим, сначала Иноуэ должен был провести бой против Сэма Гудмана, однако тот был вынужден отказаться от запланированного боя из-за рецидива травмы глаза. Боксера ждет хирургическое вмешательство.

Напомним, известный британский боксер-профессионал Тайсон Фьюри, который недавно проиграл бой-реванш украинцу Александру Усику, объявил о завершении своей карьеры. К слову, Иноуэ наравне с Усиком и Теренсом Кроуфордом является одним из боксеров, которые становились абсолютными чемпионами мира в двух весовых категориях в эру 4 поясов.