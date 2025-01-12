Усик виграв "Золотий м’яч" у світі боксу (відео)

Авторитетний журнал про бокс роздав нагороди за підсумками 2024 року

У суботу, 11 січня, у Лондоні (Велика Британія) відбулася урочиста церемонія вручення нагород від культового журналу про бокс — The Ring. Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) взяв участь у заході.

Усик виграв нагороди "Найкращий раунд року" (9-й раунд у першому бою проти Ф’юрі), "Найкращий вечір боксу" (Усик — Ф’юрі 1) та "Найкращий боксер" — аналог "Золотого м’яча" у футболі. Про це повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, Усик був номінований на чотири нагороди: "Найкращий боксер року", "Найкращий раунд року", "Найкращий бій року", "Найкращий вечір року".

Олександр Усик на церемонії The Ring Magazine 2024 Awards Show/Фото: Getty Images

Ще один український боксер Сергій Богачук претендував на дві нагороди: "Найкращий бій року" та "Найкращий раунд року" за поєдинок проти американця Верджила Ортіса. Українець програв рішенням більшості суддів, але залишив себе яскраве враження, через що його покликали на вечір боксу Усик — Ф'юрі 2.

Повне відео церемонії The Ring Magazine 2024 Awards Show

Даніель Дюбуа виграв нагороду: "Найкращий нокаут року".

Австралієць Біллі Діб виграв нагороду "Повернення року". Він подолав рак і повернувся на ринг.

Француз Бруно Сурас виграв нагороду "Апсет року", нокаутувавши Хайме Мунгію.

Англійський супертяж Мозес Ітаума став проспектом року.

Тренером року став Роберт Гарсія.

Найкращий бій року Отабек Холматов — Реймонд Форд.

Американка Габріела Фундора визнана найкращою боксеркою року.

Усик у 2024 році провів два поєдинки — обидва з Ф’юрі. У першому бою Олександр здобув перемогу роздільним рішенням суддів. А в реванші українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

На сайті "Телеграф" можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик — Ф'юрі 2, а також повне відео бою. Додамо, що Циганський король не визнав поразки.