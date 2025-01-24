Український каратист втік із країни: покарали навіть дружину

Спортсмени не повернулися до України

Чернівецькі каратисти Євген та Дарія Пилипюки не повернулися до України після міжнародних змагань, що відбулися у Венеції (Італія). Нещодавно в Білорусі виплив український футболіст, який, можливо, переплив Тису, тікаючи з країни.

Про втечу Пилипюків повідомив у Facebook президент Чернівецької федерації карате Олександр Пікулін. Він назвав вчинок спортсменів неприпустимим.

"Друзі, хочу щиро вибачитися перед усім українським спортивним ком’юніті, особливо перед Українською Федерацією Карате (УФК).

Я та Андрій Лазоренко тренували Євгена Пилипюка з самого дитинства, але вчинок, який він здійснив разом зі своєю дружиною Дарією Пилипюк, перекреслює всі основні принципи, які ми навчаємо у карате”, — написав Пікулін.

Додамо, що УФК вже покарала спортсменів. Федерація виключила їх зі свого складу, а також ініціювала їхню довічну дискваліфікацію у Всесвітній федерації карате (WKF). Крім того, УФК хоче позбавити Пилипюків почесних спортивних звань.

Дар’я Пилипюк публічно вийшла на зв’язок, залишивши коментар під постом "Суспільне Чернівці" в Instagram. Дівчина не розуміє, чому її карають.

Нагадаємо, півзахисник "Шахтаря" Олександр Распутько втік з України, скориставшись виїздом команди на єврокубки. Крім того, втечу з країни здійснив професійний рибалка, чемпіон світу з лову риби спінінгом з берега у складі збірної України Артур Білан.