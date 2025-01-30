В России тренер ударила фигуристку: момент попал на видео

Родители юных спортсменок не раз жаловались на "ненадлежащее поведение" специалиста

На всероссийских соревнованиях по фигурному катанию "Красноярские узоры" тренер из омской школы олимпийского резерва №35 Ирина Миленина пнула свою подопечную Ксению Кубрину. Видео с инцидентом завирусилось в сети.

Момент попал в трансляцию соревнований, однако тренера наказали лишь "выговором". Об этом сообщает gorod55.ru.

На видео видно, как девочка уходит со льда, а тренер ногой бьет ее ниже спины. На случившееся уже откликнулись в мэрии.

"По данному происшествию в спортивной школе олимпийского резерва № 35 было собрано совещание дисциплинарной комиссии На тренера наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора. По неоднократным обращениям родителей в связи с ненадлежащим поведением будет проведена дополнительная проверка", — рассказал представитель администрации в комментариях к одной из публикаций.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная заявила, что поддерживает жесткие методы работы с детьми. Кроме того, двукратная медалистка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что тренер унижала ее после побед на чемпионате мира ради успеха на Олимпиаде.