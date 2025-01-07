Російська модель проміняла Мудрика на зірку "Ювентуса"

Дівчина відпочиває на зимовому курорті

Російська модель і блогерка Віолетта Грачова, схоже, подорожує Європою з футболістом "Ювентуса" та збірної США Вестоном Маккенні. Дівчина прославилася завдяки роману з вінгером "Челсі" та збірною України Михайлом Мудриком.

Про це повідомляє GSM. Паблік провів власне розслідування та помітив чимало збігів в останніх публікаціях Віолетти та Вестона.

І Грачова, і Маккені знаходяться у Куршевелі (Франція). При цьому Маккенні почав стежити за моделлю в Instagram, а також активно ставить вподобайки під її публікаціями.

Віолетта Грачова

Нагадаємо, про роман російської моделі Грачової та українського футболіста почали підозрювати після того, як Мудрик публічно в Instagram запропонував дівчині зустрітися на мосту. Росіянка на це відповіла емодзі "замок".

Мудрик запропонував Грачовій зустрітися на мосту

Пізніше у соцмережах у Михайла та Віолетти з’явилися фотографії з польотом на гелікоптері над Лондоном. Знімки зроблені в одній локації та опубліковані приблизно в один час.

Мудрик та Грачова опублікували схожі знімки під час польоту на гелікоптері

Якоїсь миті росіянка навіть зізналася в любові до українців, а також виступила проти війни.

Віолетта Грачова звернулася до українців

Відносини з росіянкою призвели до скандалу на Євро-2024. Річ у тому, що молодий футболіст, ймовірно, замовив величезний букет Грачовій, яка на той момент перебувала у РФ Віолетта опублікувала фото привітання від "ММ". Це фірмовий підпис Мудрика.

Зараз Мудрика відсторонено від футболу через допінг-скандал. Михайло скористався "перервою" і відвідав вечір боксу Усик — Ф’юрі 2. Нещодавно за гравця заступилася мама.