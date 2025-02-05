Знаменитий спортсмен не завжди був секс-символом

У середу, 5 лютого, відомому португальському форварду Кріштіану Роналду виповнилося 40 років. КріРо грає на найвищому рівні у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Футболіст ретельно стежить за своїм здоров’ям, продовжуючи своє довголіття у грі мільйонів. Крім того, нападник стежить і за своїм зовнішнім виглядом, повідомляє "Телеграф".

Про важливість краси у футбольній індустрії Роналду зрозумів на зорі кар’єри у "Спортінгу". Саме тоді спортсмен почав виправляти перші дефекти у своїй зовнішності. Насамперед він зайнявся посмішкою — проблемами з прикусом, жовтим кольором емалі зубів, нерівної лінії ясен, повідомляє sports.ru.

Кріштіану Роналду/Getty Images

Кріштіану Роналду/Getty Images

Кріштіану Роналду/Getty Images

За рекомендаціями лікаря-дерматолога Роналду провів комплекс оздоровлення шкіри обличчя, регулярно робить маски й не соромиться постити це в соцмережах.

Природа не наділила CR7 видатними вилицями, тому він пішов на експерименти — використовує філери. Ці препарати створюють ефект об’ємних вилиць, а також коригують інші проблемні зони.

Кріштіану Роналду в дитинстві

У 2015-му році відомий пластичний хірург Сідней Охана заявив, що Кріштіану зробили якісну ринопластику, а його ніс набув "практично ідеальної форми".

КріРо також зіткнувся з проблемою випадання волосся, проте як тільки проблема далася взнаки, він звернувся до клініки, яка спеціалізується на пересадці волосся.

Завдяки своїм перетворенням та спортивним досягненням Роналду став одним із найпопулярніших людей у світі. Приміром, він посідає перше місце за кількістю підписників у Instagram (648 млн користувачів).

Раніше самопроголошений президент Венесуели Ніколас Мадуро порівняв главу Кремля Володимира Путіна з Кріштіану Роналду. Після цього російські пропагандисти відразу активізувалися просуваючи ідею, що Путін має "бомбардирське чуття Роналду".