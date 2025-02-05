Из гадкого утенка в прекрасного принца: Криштиану Роналду отмечает юбилей (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Знаменитый спортсмен не всегда был секс-символом
В среду, 5 февраля, известному португальскому форварду Криштиану Роналду исполнилось 40 лет. КриРо играет на высшем уровне в чемпионате Саудовской Аравии.
Футболист тщательно следит за своим здоровье, продлевая свое долголетие в игре миллионов. Кроме того, нападающий следит и за своим внешним видом, передает "Телеграф".
О важности красоты в футбольной индустрии Роналду понял на заре карьеры в "Спортинге". Именно тогда спортсмен начал исправлять первые дефекты в своей внешности. Первым делом он занялся улыбкой — проблемами с прикусом, желтым цветом эмали зубов, неровной линии десен, сообщает sports.ru.
По рекомендациям врача-дерматолога Роналду провел комплекс оздоровления кожи лица, регулярно делает маски и не стесняется постить это в соцсетях.
Природа не наделила CR7 выдающимися скулами, поэтому он пошел на эксперименты — использует филлеры. Эти препараты создают эффект объемных скул, а также корректируют другие проблемные зоны.
В 2015-М году известный пластический хирург Сидней Охана заявил, что Криштиану сделали качественную ринопластику, а его нос приобрел "практически идеальную форму".
КриРо также столкнулся с проблемой выпадения волос, однако как только проблема дала о себе знать, он обратился в клинику, которая специализируется на пересадке волос.
Благодаря своим преображениям и спортивным достижением Роналду стал одним из самых популярных людей в мире. К примеру, он занимает первое место по количеству подписчиков в Instagram (648 млн пользователей).
Ранее самопровозглашенный президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил главу Кремля Владимира Путина с Криштиану Роналду. После этого российские пропагандисты тут же активизировались продвигая идею, что у Путина есть "бомбардирское чутье Роналду".