Знаменитый спортсмен не всегда был секс-символом

В среду, 5 февраля, известному португальскому форварду Криштиану Роналду исполнилось 40 лет. КриРо играет на высшем уровне в чемпионате Саудовской Аравии.

Футболист тщательно следит за своим здоровье, продлевая свое долголетие в игре миллионов. Кроме того, нападающий следит и за своим внешним видом, передает "Телеграф".

О важности красоты в футбольной индустрии Роналду понял на заре карьеры в "Спортинге". Именно тогда спортсмен начал исправлять первые дефекты в своей внешности. Первым делом он занялся улыбкой — проблемами с прикусом, желтым цветом эмали зубов, неровной линии десен, сообщает sports.ru.

Криштиану Роналду/Getty Images

Криштиану Роналду/Getty Images

Криштиану Роналду/Getty Images

По рекомендациям врача-дерматолога Роналду провел комплекс оздоровления кожи лица, регулярно делает маски и не стесняется постить это в соцсетях.

Природа не наделила CR7 выдающимися скулами, поэтому он пошел на эксперименты — использует филлеры. Эти препараты создают эффект объемных скул, а также корректируют другие проблемные зоны.

Криштиану Роналду в детстве

В 2015-М году известный пластический хирург Сидней Охана заявил, что Криштиану сделали качественную ринопластику, а его нос приобрел "практически идеальную форму".

КриРо также столкнулся с проблемой выпадения волос, однако как только проблема дала о себе знать, он обратился в клинику, которая специализируется на пересадке волос.

Благодаря своим преображениям и спортивным достижением Роналду стал одним из самых популярных людей в мире. К примеру, он занимает первое место по количеству подписчиков в Instagram (648 млн пользователей).

Ранее самопровозглашенный президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил главу Кремля Владимира Путина с Криштиану Роналду. После этого российские пропагандисты тут же активизировались продвигая идею, что у Путина есть "бомбардирское чутье Роналду".