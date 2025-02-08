На известную российскую фигуристку совершено нападение (видео)

Пострадавшая, похоже, живет в одном жилом комплексе с нападающим

Популярная российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, что 7 февраля на нее напал неизвестный. Причиной агрессии мужчины, похоже, стал банальный дорожный конфликт.

Об этом спортсменка рассказала в сторис на своей странице в Instagram. Неизвестный разбил лобовое стекло в автомобиле Елизаветы.

"Вчера прямо напротив дома на пешеходном переходе предположительно житель нашего ЖК ударил кулаком по моему автомобилю, по стеклу — и полностью разбил его.

Как все было. Машина такси встала прямо на пешеходном переходе 7 февраля в 23:54 передо мной, загородив проезд по однополосному движению, за мной начала скапливаться пробка и все издавали звуковые сигналы, как и я; мужчина-пассажир вышел из машины такси со зверским лицом, побежал ко мне, совершив множественные удары по лобовому стеклу моей машины. Стекло в итоге все разбилось и осколки попали внутрь машины, после мужчина скрылся и ушел в ЖК.

Я всю ночь не спала от такого потрясения… Человек, который все это зверски делал, был не в себе. Берегите себя и своих близких", — написала Нугуманова

Выступление Нугумановой в 2022 году

Ранее сообщалось, что известная российская фигуристка Камила Валиева, которая находится под покровительством президента РФ Владимира Путина, не вернула медали за победы на турнирах, где она выступала под допингом.