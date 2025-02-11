"Ман Сіті" – "Реал": букмекери здивували прогнозом на матч Ліги чемпіонів

Велика гра відбудеться у Британії

Англійський суперклуб переживає не найкращі часи, але букмекери все ще вірять у Городян у домашньому протистоянні з Вершковими. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Реал".

На думку фахівців, у Городян більше шансів на перемогу. Про це повідомляє Favbet. Аналітики оцінили ймовірність успіху МС у 49%, а Вершкових – у 26%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Ман Сіті" — "Реал"

Favbet: (перемога "Ман Сіті" 1,96 — нічия 3,90 — перемога "Реала" 3,65)

William Hill: (1,95 — 3,80 — 3,60)

Bwin: (1,93 — 3,50 — 3,50)

Матч "Ман Сіті" — "Реал" відбудеться у Манчестері (Велика Британія) на стадіоні "Сіті оф Манчестер". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру в Україні.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Ліги чемпіонів переможець протистояння "Реал" — "Ман Сіті" зіграє або з німецьким "Баєром", або з іспанським "Атлетіко" Мадрид. Додамо, що донецький "Шахтар" не зумів кваліфікуватися у плей-оф ЛЧ, посівши 27-ме місце в основному етапі. В останньому турі Гірники поступилися "Боруссії" Д.