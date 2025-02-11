"Ман Сити" - "Реал": букмекеры удивили прогнозом на матч Лиги чемпионов

Большая игра состоится в Британии

Английский суперклуб переживает не лучшие времена, но букмекеры все еще верят в Горожан в домашнем противостоянии со Сливочными. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ман Сити" — "Реал".

По мнению специалистов, у Горожан больше шансов на победу. Об этом сообщает Favbet. Аналитики оценили вероятность успеха МС в 49%, а Сливочных — в 26%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Ман Сити" — "Реал"

Favbet: (победа "Ман Сити" 1,96 — ничья 3,90 — победа "Реала" 3,65)

William Hill: (1,95 — 3,80 — 3,60)

Bwin: (1,93 — 3,50 — 3,50)

Матч "Ман Сити" — "Реал" состоится в Манчестере (Великобритания) на стадионе "Сити оф Манчестер". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в Украине.

Напомним, по итогам жеребьевки Лиги чемпионов победитель противостояния "Реал" — "Ман Сити" сыграет либо с немецким "Байером", либо с испанским "Атлетико" Мадрид. Добавим, что донецкий "Шахтер" не сумел квалифицироваться в плей-офф ЛЧ, заняв 27-е место в основном этапе. В последнем туре Горняки уступили "Боруссии" Д.