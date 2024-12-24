Зірковий футболіст збірної України вперше стане батьком (фото)

Гравець національної команди повідомив хорошу новину

Захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко вперше стане батьком. До речі, у юності футболіст був хуліганом.

Про вагітність дружини Вікторії футболіст повідомив сам на своїй сторінці в Instagram. Віталій та Вікторія одружилися у лютому 2024 року.

"Ми чекаємо на тебе", — підписав публікацію Віталій, який прикріпив кілька знімків із вагітною дружиною.

Віталій Миколенко із дружиною Вікторією

Цього сезону 25-річний лівий захисник зіграв 15 матчів за свій клуб у всіх турнірах, записавши на свій рахунок одну результативну передачу.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті, що дало право нашій команді брати участь у плей-оф за місце у Лізі А, проте українці втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. За місце у Лізі А наша команда зіграє з Бельгією.

Крім того, Синьо-жовті дізналися імена суперників по групі у відборі на ЧС-2026. На сайті "Телеграф" доступний розклад та результати ігор національної команди у кваліфікації на Мундіаль.