Берінчик став мемом у США, повторивши за Магучіх на Олімпіаді (фото)

Берінчик спав перед важливим поєдинком

Боксер легкої ваги Денис Берінчик (20-1, 9 КО) програв пояс WBO у поєдинку проти американця Кейшона Девіса (13-0, 9 КО). Напередодні чемпіонського бою український "Грім" спав.

Цей момент завірусився в мережі. Про це повідомляє "Телеграф".

Сплячий Берінчик засвітився у прямому етері перед боєм. Один із користувачів пожартував, що так виглядають європейці, які вирішили подивитись вечір боксу в США.

На жаль, сон не допоміг Денису здобути перемогу. У четвертому раунді Девіс нокаутував Берінчика та став новим чемпіоном світу за версією WBO.

Зазначимо, під час медіатижня Девіс усіляко провокував Берінчика, використовуючи треш-ток. Американець звинуватив українця в расизмі через посилку, в якій перебували банани та кавун. А на зважуванні Денис штовхнув суперника в спину, через що боксери мало не побилися до бою.

Раніше повідомлялося, що Берінчик уперше в кар’єрі став чемпіоном світу у травні 2024 року, перемігши у 12 раундах Емануеля Наваррете з Мексики. Українець Олександр Усик стежив за цим поєдинком і яскраво відсвяткував перемогу Дениса.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола "золото" на Олімпійських іграх у Парижі. У фіналі турніру зі стрибків у висоту українка "спала" просто під час змагань. Спортивний лікар проаналізував дії легкоатлетки.