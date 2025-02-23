Вчинок Усика захопив українців та розгнівав росіян (відео)

Олександр не став дивитись чемпіонський бій росіян

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся вечір боксу сторіччя. У головному поєдинку шоу російський канадець Артур Бетербієв (21-1, 20 КО) програв титул абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі російському киргизу Дмитру Біволу (24-1, 12 КО).

Український боксер Олександр Усик відвідав вечір боксу в Ер-Ріяді, проте проігнорував головний бій карда за участю росіян. Про це повідомляє rtfight_com в Instagram.

Таким чином, українець влаштував невеликий протест, який не залишився непоміченим. Цей вчинок захопив українців.

Українці і не лише підтримали Усика

А ось росіяни були в люті. Російські користувачі мережі відразу накинулися на українця з образами. Один із них навіть примудрився назвати Олександра "зрадником православ’я".

У Росії почалася істерика через вчинок Усика

Додамо, що Бівол переміг Бетербієва рішенням більшості суддів. На сайті "Телеграф" доступне відео цього бою.

До речі, в андеркарді шоу непереможний німецький боксер Агіт Кабаєл нокаутував китайця Чжана Чжилеї й став претендентом на пояс WBC, яким володіє Усик, а Джозеф Паркер у другому раунді відправив на канвас Мартіна Баколе, ставши претендентом на пояс WBO, яким володіє українець.. Крім того, у вазі Ломаченка відбувся цікавий чемпіонський бій.

Найкращі моменти першого бою Бетербієв — Бівол

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся у жовтні 2024 року, Бетербієв здолав Бівола рішенням більшості суддів, однак у мережі вважають, що Дмитро як мінімум не програв той бій. Також вечір боксу в Ер-Ріяді оскандалився появою на рингу Кадирова, який підтримував Бетербієва.