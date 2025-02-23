Паркер нокаутував 140-кілограмового гіганта і наблизився до бою з Усиком (відео)

Новозеландський боксер став претендентом на титул українця

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проходить грандіозний вечір профі-боксу. У головному поєдинку шоу відбудеться бій за титул абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі між російським канадцем Артуром Бетербієвим (21-0, 20 КО) та російським киргизом Дмитром Біволом (23-1, 12 КО).

У головному поєдинку андеркарда на рингу зійшлися новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) і Мартін Баколе (21-2, 16 КО) із ДР Конго. Про це повідомляє "Телеграф".

Вже в другому раунді Паркер нокаутував опонента, вага якого на неофіційній церемонії зважування склала 142,8 кг. Джозеф захистив пояс тимчасового чемпіона у WBO та став претендентом на титул, яким володіє Олександр Усик.

Раніше в андеркарді шоу непереможний німецький боксер Агіт Кабаєл нокаутував китайця Чжана Чжилеї та став претендентом на пояс WBC, яким володіє Усик. Крім того, у вазі Ломаченка відбувся цікавий чемпіонський бій.

Напередодні стартував медіатиждень шоу Бетербієв — Бівол 2. 18 лютого боксери взяли участь в офіційній церемонії прибуття в Ер-Ріяд, а наступного дня бійці провели відкриті тренування. 20 лютого на офіційній пресконференції стало відомо, що один із хедлайнерів шоу Даніель Дюбуа захворів і не зможе захистити титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі. Очікувалося, що українець Усик проведе свій наступний бій проти переможця дуелі Дюбуа – Паркер.

Найкращі моменти бою Бетербієв — Бівол

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся у жовтні 2024 року, Бетербієв здолав Бівола рішенням більшості суддів, однак у мережі вважають, що Дмитро як мінімум не програв той бій. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися реванш, а також ділився прогнозом букмекерів на другу чемпіонську "дуель".