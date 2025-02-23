Боксер-електрик дав бій чемпіону у вазі Ломаченка

У Саудівській Аравії відбувся незвичайний чемпіонський бій

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проходить вечір боксу сторіччя. У головному поєдинку шоу відбудеться бій за титул абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі між російським канадцем Артуром Бетербієвим (21-0, 20 КО) та російським киргизом Дмитром Біволом (23-1, 12 КО).

В андеркарді шоу відбувся чемпіонський поєдинок у легкій вазі між американцем Шакуром Стівенсоном (23-0, 11 KO) та британським електриком Джошем Падлі (15-1, 4 КО). Про це повідомляє "Телеграф".

Стівенсон захистив свій титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі, проте цей поєдинок не можна було назвати легкою прогулянкою для нього. Лише в 9-му раунді Шакур таки досяг свого, тричі відправивши суперника в нокдаун, після чого суддя визначив технічний нокаут. До речі. у цьому дивізіоні чемпіоном IBF є українець Василь Ломаченко.

Падлі на прізвисько "Електрик із Донкастера" отримав шанс всього свого життя випадково. Річ у тому, що суперник Стівенсона Флойд Скофілд захворів за три до поєдинку й організатори запропонували Джошу вийти на титульний бій на короткому повідомленні.

Раніше в андеркарді шоу непереможний німецький боксер Агіт Кабаєл нокаутував китайця Чжана Чжилеї та став претендентом на пояс WBC, яким володіє Олександр Усик.

Напередодні стартував медіатиждень шоу Бетербієв — Бівол 2. 18 лютого боксери взяли участь в офіційній церемонії прибуття в Ер-Ріяд, а наступного дня бійці провели відкриті тренування. 20 лютого на офіційній пресконференції стало відомо, що один із хедлайнерів шоу Даніель Дюбуа захворів і не зможе захистити титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі. Очікувалося, що українець Усик проведе свій наступний бій проти переможця дуелі Дюбуа – Паркер.

Найкращі моменти бою Бетербієв — Бівол

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся у жовтні 2024 року, Бетербієв здолав Бівола рішенням більшості суддів, однак у мережі вважають, що Дмитро як мінімум не програв той бій. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися реванш, а також ділився прогнозом букмекерів на другу чемпіонську "дуель".