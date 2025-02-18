Усик захищатиме дисертацію: тема вас здивує

Боксер близький до здобуття наукового ступеня "доктор філософії"

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) захищатиме дисертацію для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю "Право". Напередодні боксер розповів, коли планує завершити професійну кар’єру.

Про це повідомляє інформаційна система Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. До слова, Олександр раніше казав, що хоче стати міністром спорту України.

Тема дисертації Усика "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту", а захищатиме він її у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Дата, час та місце захисту цієї дисертації не вказані, проте пряма трансляція захисту запланована на 19 березня 2025 року.

Нагадаємо, у січні у Лондоні (Велика Британія) відбулася урочиста церемонія вручення нагород від культового журналу про бокс – The Ring. Усик взяв участь у заході та виграв одразу у кількох номінаціях. Олександр отримав нагороди "Найкращий раунд року" (9-й раунд у першому бою проти Ф’юрі), "Найкращий вечір боксу" (Усик — Ф’юрі 1) та "Найкращий боксер року".

2024 року Усик провів два поєдинки. У травні Олександр роздільним рішенням суддів переміг Тайсона Ф’юрі, а в грудні здобув впевнену перемогу над Циганським королем одноголосним рішенням суддів.