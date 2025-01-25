Більше, ніж у Трампа: названо зарплату Шевченка в УАФ (відео)

Шевченко вже як рік перебуває на посаді в УАФ

Відомий український спортивний журналіст та блогер Ігор Бурбас звернувся до президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка з проханням опублікувати зарплати топменеджменту організації. До речі, "Шева" вже один рік очолює український футбол.

Відповідну заяву Бурбас опублікував на своєму каналі YouTube. При цьому інсайдер зазначив, що за чутками Шевченко заробляє близько 50 тисяч доларів (понад 2 млн грн) на місяць.

Бурбас зазначив, що, за його інформацією, в історії України лише два керівники українського футболу отримували зарплату. Це Анатолій Коньков, який помер у 2024 році, та Шевченко. Також журналіст порівняв зарплату "Шеви" та новоспеченого президента США Дональда Трампа, який, за інформацією ЗМІ, отримує близько 33 тисяч доларів на місяць.

"Чи правда, що щомісячна зарплата Андрія Шевченка як керівника УАФ та комітету національних збірних становить близько 50 тисяч доларів? Якщо це правда, то я вас вітаю. Ви найбільш високооплачуваний керівник УАФ в історії. І в історію з цим ви вже точно увійдете", — заявив Бурбас.

Раніше колишній півзахисник "Динамо" Олександр Андрієвський звинуватив Бурбаса у наклепі. Напередодні інсайдер заявляв, що хавбек кинув президента Біло-Синіх Ігоря Суркіса.