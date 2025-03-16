Ломаченка помітили в Одесі: як зараз виглядає боксер (фото)

Чемпіон прийшов на турнір у Одесі

У неділю, 16 березня, колишній український боксер Євген Хитров опублікував спільне фото з чемпіоном IBF та IBO у легкій вазі Василем Ломаченком. Спортсмени зустрілися в Одесі на чемпіонаті України з боксу.

Відповідний знімок Хитров опублікував на своїй сторінці в Instagram. До речі, це перша поява Василя у громадському просторі за довгий час.

"Завжди приємно зустрічати друзів та партнерів по збірній, бокс — наше життя", — підписав знімок Хитров.

Євген Хитров та Василь Ломаченко

Нагадаємо, Ломаченко останній бій провів у травні 2024 року, перемігши технічним нокаутом австралійця Джорджа Камбососа. Пізніше стало відомо про проблеми боксера зі здоров’ям (спина). Потім Міжнародна боксерська федерація (IBF) надала Василеві медичну відстрочку, яка дозволяє йому тримати титул досі. У мережі ходять чутки про те, що український чемпіон незабаром оголосить про завершення кар’єри, проте Ломаченко не робив жодних заяв із цього приводу.

Додамо, що Василь потрапив у скандальні історії після того, як повернув собі чемпіонський титул. Наприклад, Loma публічно розкритикував інтерв’ю глави ПЦУ митрополита Епіфанія. Крім того, він привітав усіх із Різдвом 7 січня, викликавши захоплення у росіян.