Відомий український спортсмен втік із країни: влада оригінально покарала його

Спортсмен не може змагатися через міжнародний бан

Національний антидопінговий центр України (НАДЦ) покарав українського метальника молота Михайла Гаврилюка за порушення антидопінгових правил. Раніше в епіцентрі допінгового скандалу опинився український футболіст Михайло Мудрик.

Легкоатлет Гаврилюк отримав дворічне відсторонення від офіційних змагань. Про це повідомляє офіційний сайт НАДЦ. За інформацією коментатора Віталія Волочая, Михайло зник на змаганнях за кордоном.

"Пан Михайло минулого року виїхав у складі збірної України змагатися в Ізмірі, на Чемпіонат Балканських Країн і десь загубився між аеропортом та готелем", — написав Віталій у telegram.

Волочай також зазначив, що Михайла було покарано за порушення статті 2.4 Антидопінгових правил НАДЦ, а саме спортсмен пропустив три тестування та/або не надав інформацію про місцеперебування протягом 12-місячного періоду. Річ у тому, що за документами легкоатлет має бути в Україні, проте НАДЦ, зрозуміло, його тут не знайшов і застосував санкції.

"Так от Михайло, який втік в Туреччині, за документами має бути в Україні, бо він виїжджав на Чемпіонат і мав повернутися. Тому його три рази запросили здати допінг-тест, але тому, що Михайло з***ався — то здати в Україні він його не міг", — написав Волочай.

Віталій Волочай

Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Пізніше у мережі з’явилася версія, що допінг міг потрапити до організму футболіста через корову. Штучний інтелект вважає, що Михайло може поновити кар’єру у разі тривалого бана, щоправда, не в топклубі.