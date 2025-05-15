Доля "Шахтаря" у єврокубках вирішиться у кількох матчах у Європі

Донецький клуб претендує на пряме потрапляння до основного етапу Ліги Європи

"Шахтар" після перемоги у Кубку України над "Динамо" забезпечив собі місце у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2025/26. Гірники зберігають шанси на те, щоб не проходити відбірковий раунд та потрапити на етап ліги другого за силою єврокубка.

Для цього має виконатися декілька умов. Про це повідомляє журналіст Ігоря Семйон у telegram.

Як "Шахтарю" потрапити до основного етапу Ліги Європи 2025/26:

"Бетіс" має виграти фінал Ліги конференцій або "Челсі", але за умови, що потрапить до топ-5 команд за підсумками сезону в Англійській прем’єр-лізі (АПЛ). Фінал ЛК "Бетіс" — "Челсі" відбудеться 28 травня.

Ситуація в АПЛ за 2 тури до закінчення першості

"Динамо" (Загреб) не має фінішувати другим у чемпіонаті Хорватії, або якщо фінішує другим (після "Рієки"), необхідно, щоб фінал Кубка Хорватії виграла не "Рієка". Якщо перші два місця у першості Хорватії займуть "Рієка" та "Хайдук", то Кубок Хорватії не вплине на місце Гірників у ЛЄ. Фінал Кубка Хорватії "Рієка" — Славен Белупо відбудеться 29 травня (перша гра 1:1).

Турнірне становище команд у чемпіонаті Хорватії за 2 тури до закінчення першості

"Порту" не має фінішувати четвертим у Прімейрі.

Турнірне становище команд у чемпіонаті Португалії за тур до закінчення першості

Нагадаємо, "Шахтар" провалився у чемпіонаті України. Донецький клуб, ймовірно, стане лише третім у першості.