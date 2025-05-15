Судьба "Шахтера" в еврокубках решится в нескольких матчах в Европе

Донецкий клуб претендует на прямое попадание в основной этап Лиги Европы

"Шахтер" после победы в Кубке Украины над "Динамо" обеспечил себе место в первом квалификационном раунде Лиги Европы 2025/26. Горняки сохраняют шансы на то, чтобы не проходить отборочный раунд и попасть на этап лига второго по силе еврокубка напрямую.

Для этого должно выполнится несколько условий. Об этом сообщает журналист Игоря Семйон в telegram.

Как "Шахтеру" попасть в основной этап Лиги Европы 2025/26:

"Бетис" должен выиграть финал Лиги конференций или же "Челси", но при условии, что попадет в топ-5 команд по итогам сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ). Финал ЛК "Бетис" — "Челси" состоится 28 мая.

Ситуация в АПЛ за 2 тура до окончания первенства

"Динамо" (Загреб) не должно финишировать вторым в чемпионате Хорватии, или если финиширует вторым (после "Риеки"), необходимо, чтобы финал Кубка Хорватии выиграла не "Риека". Если первые два места в первенстве Хорватии займут "Риека" и "Хайдук", то Кубок Хорватии не повлияет на место Горняков в ЛЕ. Финал Кубка Хорватии "Риека" — Славен "Белупо" состоится 29 мая (первая игра 1:1).

Турнирное положение команд в чемпионате Хорватии за 2 тура до окончания первенства

"Порту" не должно финишировать четвертым в Примейре.

Турнирное положение команд в чемпионате Португалии за тур до окончания первенства

Напомним, "Шахтер" провалился в чемпионате Украины. Донецкий клуб, вероятно, станет лишь третьим в первенстве.