Перемога над Албанією може зіграти злий жарт зі збірною України у відборі на ЧС-2026: усі розклади

Друге місце у дивізіоні B лише погіршило стан справ України у кваліфікації на Мундіаль

Збірна України з футболу зберегла місце у дивізіоні B Ліги націй УЄФА, обігравши в останньому турі групового етапу Албанію (2:1). Примітно, що для успішної кваліфікації на чемпіонат світу-2026 нашій команді, ймовірно, було вигідно поступитися албанцям та зайняти останнє місце у групі.

Про це написав журналіст Роман Бебех на своєму telegram-каналі. Роман наочно показав перспективи нашої команди перед жеребкуванням європейського відбору ЧС-2026.

Бебех зазначив, що збірна України зі 100-відсотковою ймовірністю буде у відбірковій групі з 4-х команд, а нашим суперником із першого кошика з великою ймовірністю буде одна з найсильніших збірних Європи.

Шанси збірних з 1-го кошика на групу з 4 командами по інформації Football Meets Data:

85% Іспанія

80% Франція

77% Португалія

67% Німеччина

58% Італія

48% Данія

45% Хорватія

40% Нідерланди

25% Англія

25% Швейцарія

25% Бельгія

25% Австрія

Найбільші шанси стати суперником Синьо-жовтих із 3-го кошика мають:

Словенія

Ірландія

Грузія

Ісландія

Ці команди також будуть представлені у групах відбору на ЧС-2026 із 4 команд.

Імовірність 14% на потрапляння до групи з 4 команд також мають: Албанія, Північна Македонія, Фінляндія, Північна Ірландія, Чорногорія, Боснія та Герцеговина та Ізраїль (лише одна з цих збірних опиниться у групі з 4 команд).

З 4-го кошика у групі з 4-х команд зі 100-відсотковою ймовірністю будуть представлені Болгарія, Вірменія та Косово.

З усього цього виходить, що УЄФА робить відбір на ЧС-2026 важчим для таких команд як Україна. Примітно, що для потенційно простішої кваліфікації на ЧС-2026 українцям слід було або перемагати у групі Ліги націй (100-відсоткове потрапляння до групи з 5 команд), або посісти у групі останнє місце (86 %).

Нагадаємо, збірна України виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті, що дало право нашій команді зіграти у плей-оф за місце у Лізі А. За підсумками жеребкування наша команда на цьому етапі зіграє з Бельгією.

Жеребкування європейського відбору на ЧС-2026 відбудеться 13 грудня 2024 року.

Зазначимо, у першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1).