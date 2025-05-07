ПСЖ вийшов у фінал Ліги чемпіонів, вибивши з турніру три англійські команди поспіль (відео)

Парижани вдруге в історії вийшли у фінал головного єврокубка

У середу, 7 травня, французький ПСЖ та англійський "Арсенал" провели другий півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У першій грі парижани здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Зустріч, що проходила у Парижі (Франція) на стадіоні "Парк-де-Пренс", завершилася з рахунком 2:1 на користь ПСЖ. Про це повідомляє "Телеграф".

"Арсенал" блискуче розпочав гру, створивши кілька вбивчих моментів, і лише майстерність воротаря парижан Доннарумми врятувала ПСЖ від гола. Не забиваєш ти – забивають тобі. Неписане футбольне правило спрацювало у Парижі. На 27-й хвилині Фабіан Руїс потужно пробив з меж штрафного майданчика, змусивши Раю капітулювати.

У другому таймі ПСЖ отримав право на пенальті, який не зміг реалізувати Вітінья. За кілька хвилин Ашраф Хакімі потужним ударом із середньої дистанції добив "Арсенал". Ще за кілька хвилин Каноніри все-таки зуміли розмочити рахунок — відзначився Букайо Сака, проте на камбек Пушкарів не вистачило.

"ПСЖ" – "Арсенал" – 2:1

Голи: Руїс, 27, Хакімі, 72 – Сака, 76

Попередження: Мендеш, 18, Кварацхелія, 86 – Райс, 26, Калафьорі, 86, Сака, 86

На 69 хвилині Вітінья (ПСЖ) не забив пенальті (воротар)

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Пачо, Маркіньйос, Мендеш (Рамуш, 88) – Руїс, Вітінья, Невеш – Барколя (Дембеле, 70), Дуе (Л. Ернандес, 74), Кварацхелія

"Арсенал": Рая – Тімбер (Вайт, 83), Ківіор, Саліба, Льюїс-Скеллі (Калафьорі, 68) – Райс, Партей, Едегор – Сака, Меріно, Мартінеллі (Троссард, 68)

Таким чином, ПСЖ зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти "Інтера" (Мілан), який напередодні вибив із турніру "Барселону". Фінал ЛЧ відбудеться 31 травня у Мюнхені (Німеччина).

Повний відеоогляд матчу ПСЖ — "Арсенал":

Нагадаємо, "Арсенал" став третім на етапі ліги у ЛЧ. У 1/8 фіналу Каноніри вибили ПСВ, після чого пройшли мадридський "Реал". ПСЖ через непереконливі результати на етапі ліги довелося грати додатковий матч у стиковому раунді проти "Бреста", після чого французи здолали англійські "Ліверпуль" та "Астон Віллу".