"Тоттенгем" — "Ман Юнайтед": онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи

Аутсайдери АПЛ зіграють за євротрофей

У середу, 21 травня, у Більбао (Іспанія) відбудеться фінал Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25 "Тоттенгем" — "Ман Юнайтед". Обидві команди провалилися в Англійській прем’єр-лізі (АПЛ), однак у цьому поєдинку можуть сповна реабілітуватися перед уболівальниками

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Тоттенгем" — "Ман Юнайтед". Зустріч пройде на стадіоні "Сан-Мамес", початок о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Тоттенгем" — "Ман Юнайтед" (оновлюється)

У Лізі Європи склалась унікальна ситуація. Обидва фіналісти блискуче грають у Європі, проте на внутрішній арені команди ставлять антирекорди. За тур до закінчення АПЛ МЮ та Шпори є сусідами у турнірній таблиці, манкуніанці йдуть 16-ми, а лондонці — 17-ми. На кону поєдинку стоїть не лише єврокубок, а й путівка до основного етапу Ліги чемпіонів 2025/26, а тому на полі очікується неабияка боротьба.

Востаннє команди зустрічалися між собою 16 лютого у рамках АПЛ. Тоді "Тоттенгем" переміг із рахунком 1:0.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися матч "Тоттенгем" — "Ман Юнайтед". Крім того, у нас на сайті можна ознайомитися з прогнозом на гру.

Нагадаємо, у фіналі Ліги конференцій зіграють "Бетіс" та "Челсі". Гра відбудеться 28 травня у Вроцлаві (Польща).

У Лізі чемпіонів вирішальна гра відбудеться 31 травня у Мюнхені (Німеччина). У фінальному поєдинку головного єврокубка зійдуться "Інтер" (Мілан) та ПСЖ. У півфіналі Нерадзуррі сенсаційно вибили "Барселону", а парижани пройшли "Арсенал".