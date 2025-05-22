Відомий український спортсмен натякнув на участь у допінговій Олімпіаді Трампа

Пловець анонсував змагання у себе в соцмережах

Український плавець, бронзовий призер чемпіонату світу Андрій Говоров анонсував у себе в соцмережах Enhanced Games. На цих "Іграх" спортсменам можна вживати заборонені речовини.

Відповідний пост Говоров опублікував на своїй сторінці в Instagram. Цікаво, що кілька днів тому 33-річний Андрій оголосив про завершення олімпійської кар’єри.

"Роками я присвячував своє життя розширенню меж людських можливостей. Ця місія не закінчилася — вона тільки трансформувалася. Це ще не кінець. Це еволюція", — написав Говоров.

Говоров є бронзовим призером чемпіонату світу на дистанції 50 м батерфляєм. Також українець вигравав "бронзу" та "срібло" на цій дистанції на ЧС на короткій воді. До речі, Андрію належить світовий рекорд у цій дисципліні – 22,17 секунди. Дана дистанція вперше буде представлена на Олімпіаді у 2028 році у Лос-Анджелесі.

Очікується, що Enhanced Games стануть щорічними змаганнями. Перший турнір пройде у Лас-Вегасі (США) у травні 2026 року. Змагатимуться легкоатлети, плавці та важкоатлети. До речі, Enhanced Games фінансує син президента США Дональд Трамп-молодший.

Нагадаємо, перед Іграми в Парижі пролунав великий скандал у плаванні. Стало відомо, що 23 китайські плавці провалили допінг-тест на заборонену речовину триметазидин перед Олімпійськими іграми в Токіо, проте жодного покарання вони не понесли. Зрозуміло це не влаштувало провідних плавців світу.