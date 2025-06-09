Український гігант нокаутував суперника за 28 секунд (відео)

Боксер прийшов до тями після образливої поразки

У Кілі (Німеччина) відбувся вечір професійного боксу. В андеркарді шоу на рингу бився український суперваговик Віктор Вихрист (15-1, 8 КО), який у лютому 2023 року зазнав своєї першої поразки в кар’єрі.

Цього разу український "Фауст" (прізвисько Віктора) переміг американця Крістофера Лавджоя (20-2-1, 20 КО). Про це повідомляє "Телеграф".

6-раундовий рейтинговий поєдинок тривав лише 28 секунд. 33-річний Вихрист потужним ударом у щелепу відправив 41-річного "Красунчика" у нокаут. Віковий американець, видно, не зумів нав’язати опір молодшому українцю через вік і паузу в кар'єрі. До цього Крістофер два роки не виходив на ринг.

Додамо, що Вихрист здобув 15 перемогу на профі-рингу за однієї поразки. Лавджой у своєму послужному списку має 20 перемог та одну нічию за двох поразок.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу за версіями IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко повідомив про рішення завершити кар’єру. Він так і не зміг здобути титул абсолютного чемпіона світу, хоча кілька разів боровся за "абсолюта".