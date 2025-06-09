Украинский гигант нокаутировал соперника за 28 секунд (видео)

Боксер пришел в себя после обидного поражения

В Киле (Германия) состоялся вечер профессионального бокса. В андеркарде шоу на ринге сразился украинский супертяж Виктор Выхрист (15-1, 8 КО), который в феврале 2023 года потерпел свое первое поражение в карьере.

На этот раз украинский "Фауст" (прозвище Виктора) победил американца Кристофера Лавджоя (20-2-1, 20 КО). Об этом сообщает "Телеграф".

6-раундовый рейтинговый поединок продлился всего 28 секунд. 33-летний Выхрист мощным ударом в челюсть отправил 41-летнего "Красавчика" в нокаут. Возрастной американец, похоже, не сумел навязать сопротивление более молодому украинцу из-за возраста и паузы в карьере. До этого Кристофер 2 года не выходил на ринг.

Добавим, что Выхрист добыл 15 победу на профи-ринге при одном поражении. Лавджой в своем послужном списке имеет 20 побед и одну ничью при двух поражениях.

Напомним, чемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко сообщил о решении завершить карьеру. Он так и не смог получить титул абсолютного чемпиона мира, хотя несколько раз сражался за "абсолюта".