Известная блогерша поцелуем проводила звезду "Динамо" на Евро (видео)

О романе "динамовца" с победительницей "Холостяка" давно ходят слухи

Полузащитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Владимир Бражко вместе с национальной командой отправился на Євро-2025 (U-21). Звездного игрока киевлян на чемпионат Европы провожала Даша Квиткова — блогерша-миллионница, победительница 9-го сезона шоу "Холостяк".

Девушка подвезла футболиста к автобусу сборной, после чего они поцеловались. Об этом сообщает YouTube-канал "ВЗБІРНА".

— Кто тебя привез?

— Девушка, — коротко ответил Владимир.

Даша Квиткова стала известной после победы в 9-м сезоне шоу "Холостяк" в 2019 году. Девушка сумела завоевать сердце "холостяка" Никиты Добрынина, и пара даже сыграла свадьбу в 2020 году. В 2021 году Дарья родила сына Льва, однако уже в 2023 году семья распалась. Квиткова активно ведет Instagram-блог, где за ее жизнью следят около 2 млн человек.

Дарья Квиткова

Добавим, молодежная сборная Украины начнет свой путь на Евро-2025 в Словакии в группе D, где также выступят Дания, Нидерланды и Финляндия.

Напомним, Бражко и Квиткова не афишируют своих отношений. Недавно пару заметили на свадьбе Максима Дячука. На видео попал момент, как Владимир нежно держит Дарью за руку.