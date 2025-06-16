Футболіста, який зробив зауваження Селезньову за російську мову, вигнали з команди

Юнака суворо покарали за відео

Поки професійний український футбол стоїть на паузі через міжсезоння, в нашій країні проходить медіаліга. Напередодні в цьому чемпіонаті стався скандал — 16-річний футбольний блогер RENEPRO (Ренат Попружний) на відео зробив зауваження іменитому форварду Євгену Селезньову за російську мову.

Відео бесіди екснападника "Дніпра" та збірної України з юним футболістом завірусилося у мережі. Після цього медіакоманда Odesa Football Media Team попрощалася з Ренатом, назвавши його відео "свідомою провокацією".

"Сам факт публікації цього відео виглядає як свідома провокація, мета якої — створення конфлікту там, де його не було.

Ми переконані: піаритись на мовному питанні — це неприйнятно. Це не лише роз’єднує футбольну спільноту, а й кидає тінь на тих, хто цим займається.

Від імені Odesa Football Media Team ми приносимо щирі вибачення Євгену Селезньову та всій українській медіафутбольній спільноті", – йдеться у заяві одеської команди.

Відео конфлікту Селезньова з RENEPRO

Ренат на своїй сторінці в Instagram прокоментував рішення одеської команди, а також подякував команді та лізі за співпрацю.

Перед цим Ренат наголосив, що не збирався провокувати футболіста. Крім того, юний блогер зізнався, що у побуті спілкується російською мовою, а в медіа площині переходить на українську.

Раніше український комік Артем Дамницький розкритикував чемпіонат української футбольної медіаліги UA STEEL League, де виступає команда Селезньова — "Армат". На думку Дамницького, проєкт недостатньо допомагає ЗСУ.