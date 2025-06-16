Футболіста, який зробив зауваження Селезньову за російську мову, вигнали з команди
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Юнака суворо покарали за відео
Поки професійний український футбол стоїть на паузі через міжсезоння, в нашій країні проходить медіаліга. Напередодні в цьому чемпіонаті стався скандал — 16-річний футбольний блогер RENEPRO (Ренат Попружний) на відео зробив зауваження іменитому форварду Євгену Селезньову за російську мову.
Відео бесіди екснападника "Дніпра" та збірної України з юним футболістом завірусилося у мережі. Після цього медіакоманда Odesa Football Media Team попрощалася з Ренатом, назвавши його відео "свідомою провокацією".
"Сам факт публікації цього відео виглядає як свідома провокація, мета якої — створення конфлікту там, де його не було.
Ми переконані: піаритись на мовному питанні — це неприйнятно. Це не лише роз’єднує футбольну спільноту, а й кидає тінь на тих, хто цим займається.
Від імені Odesa Football Media Team ми приносимо щирі вибачення Євгену Селезньову та всій українській медіафутбольній спільноті", – йдеться у заяві одеської команди.
Ренат на своїй сторінці в Instagram прокоментував рішення одеської команди, а також подякував команді та лізі за співпрацю.
Перед цим Ренат наголосив, що не збирався провокувати футболіста. Крім того, юний блогер зізнався, що у побуті спілкується російською мовою, а в медіа площині переходить на українську.
Раніше український комік Артем Дамницький розкритикував чемпіонат української футбольної медіаліги UA STEEL League, де виступає команда Селезньова — "Армат". На думку Дамницького, проєкт недостатньо допомагає ЗСУ.